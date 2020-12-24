Певица Asti из Artik&Asti вышла замуж

Об этом она сообщила сама в соцсетях, уточнив, что торжество пришлось перенести из-за пандемии и полноценную свадьбу пара сыграет в 2021 году.

Что такое доверять, что такое знать, когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины. ⠀

Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать ТВОЕЙ ЖЕНОЙ! Теперь мы семья - теперь мы есть друг у друга и мы сильнее, лучше, крепче, и увереннее чем когда-либо в своей жизни!



Свадьба Анны и Станислава

Ты, именно Ты выбрал меня, и я благодарна Богу за каждый наш день и миг вместе! Таких как ты не бывает! Когда тебя создала Вселенная, ты точно был единственный такой экземпляр, и остался им, клянусь! Многим мужчинам стоит поучиться у тебя, и понять что такое БЫТЬ МУЖЧИНОЙ!



Свадьба Анны и Станислава

Я люблю тебя! До Луны и Обратно! И ещё сто раз в обе стороны! ⠀

Наши дорогие друзья, спешу вам сообщить, что это была всего лишь роспись, потому что в период пандемии свадьба нам так и не удалась, но мы ее планируем в следующем году, так что все, кого мы приглашали, не обижайтесь, все ещё будет! И мы ещё сыграем свадьбу и сделаем ее такой, какой она должна быть. ⠀



Свадьба Анны и Станислава

А пока мы просто официально стали семьей, и готовы с вами всеми этим поделиться»