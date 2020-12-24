Певица Asti из Artik&Asti вышла замуж

Об этом она сообщила сама в соцсетях, уточнив, что торжество пришлось перенести из-за пандемии и полноценную свадьбу пара сыграет в 2021 году.
«Я никогда ещё так сильно не любила... И меня никогда так не любил никто...⠀Никогда! Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. ⠀
Что такое доверять, что такое знать, когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины. ⠀
Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать ТВОЕЙ ЖЕНОЙ! Теперь мы семья - теперь мы есть друг у друга и мы сильнее, лучше, крепче, и увереннее чем когда-либо в своей жизни!
Ты, именно Ты выбрал меня, и я благодарна Богу за каждый наш день и миг вместе! Таких как ты не бывает! Когда тебя создала Вселенная, ты точно был единственный такой экземпляр, и остался им, клянусь! Многим мужчинам стоит поучиться у тебя, и понять что такое БЫТЬ МУЖЧИНОЙ!
Я люблю тебя! До Луны и Обратно! И ещё сто раз в обе стороны! ⠀
Наши дорогие друзья, спешу вам сообщить, что это была всего лишь роспись, потому что в период пандемии свадьба нам так и не удалась, но мы ее планируем в следующем году, так что все, кого мы приглашали, не обижайтесь, все ещё будет! И мы ещё сыграем свадьбу и сделаем ее такой, какой она должна быть. ⠀
А пока мы просто официально стали семьей, и готовы с вами всеми этим поделиться»
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