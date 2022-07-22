Artik&Asti и DJ Smash пожаловались на углекислый газ в мужчинах

Об этом она сообщила сама в соцсетях, уточнив, что торжество пришлось перенести из-за пандемии и полноценную свадьбу пара сыграет в 2021 году.



Свадьба Анны и Станислава



«Я никогда ещё так сильно не любила... И меня никогда так не любил никто...⠀Никогда! Я не знала, что такое настоящая, искренняя и целостная любовь. ⠀



Что такое доверять, что такое знать, когда тебя не обманут, не предадут, не бросят. Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины. ⠀



Мне