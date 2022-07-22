Artik&Asti и DJ Smash пожаловались на углекислый газ в мужчинах

Под ретро-аранжировку DJ Smash в духе нулевых (интересно, может ли Ширман делать хоть что-то другое?) в клипе Кати Як новая солистка Artik&Asti Севиль танцует на столе в каком-то клубе, соблазняя лирического героя, а Артик смотрит на нее из телевизора.
«Идея песни заключается в том, что зачастую мужчины пытаются поймать в свои сети женщин, а на самом деле они даже и не подозревают, что происходит всё наоборот», — рассказывает Севиль.
В конце клипа Севиль превращается в маленькую девочку, и обещается продолжение этой истории.
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