Artik отказывается выступать, но деньги в России зарабатывает. Легально?

Ответ на коммерческое предложение есть в распоряжении SHOT. При этом уехавший из РФ музыкант продолжает зарабатывать здесь миллионы. Его подопечная певица Севиль активно гастролирует и берёт корпоративы как группа Artik & Asti. Хотя там нет ни Артика, ни Асти.



Исходный состав Artik & Asti

Только вот официально у Artika и Севиль всё очень скромно — оба ИП сидят на УСН, а ИП Севиль за 2024 год зарегистрировала доход всего около 13 млн рублей и получила 1,5 млн налогов. Хотя лишь за 45 минут выступления на мероприятии певица берёт 6 млн. Согласно райдеру, на всех рекламных макетах Севиль, помимо основной информации, обязательно должны быть указаны следующие данные: ARTIK & ASTI, логотип SELF MADE MUSIС. Все это принадлежит Артёму Умрихину, он же Artik. Сколько приходится «отщипывать» ему и каким образом — представитель Севиль комментировать SHOT отказался.

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38-летний гражданин Украины Артём Умрихин сохранил в России два юрлица. И если его юридическая контора «СЕЛФ МЭЙД ПАБЛИШИНГ» закрыла прошлый год убытками почти в ₽1 млн, то его лейбл SELF MADE MUSIС за 2023-й заработал ₽4 млн. Полностью расставаться с брендом Умрихин, судя по всему, не планирует, так как даже с небольшим количеством выступлений Artik & Asti является флагманом лейбла, остальные артисты не такие хайповые, например, Артём Качер, kommo, SuperSonya.

Также у Артёма есть лейблы, нацеленные на работу в США и Китае, но они пока не могут похвастаться особыми успехами. Сам Artik в январе прошлого года эмигрировал в ОАЭ.