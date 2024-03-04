Seville подарила премьеру и рассказала, как спела над облаками

Seville из группы Artik&Asti прилетела на Черноморское побережье для участия в большом концерте на главной сцене Всемирного фестиваля молодежи. Перед мероприятием артистка заглянула в мультиформатную студию ГПМ Радио, откуда в эти дни вещают популярные шоу «Авторадио» и Energy. Seville исполнила свои хиты в прямом эфире и призналась, что по дороге на фестиваль исполнилась ее мечта – спеть над облаками.

«У нас был первый в жизни концерт на борту самолета. Получился очень веселый рейс. Мы летели самолетом «Аэрофлота» по маршруту Москва – Сочи и вместе с друзьями-коллегами из HammAli&Navai пели прямо в парящем самолете», – рассказала Seville.



Seville рассказала, как спела над облаками

По словам певицы, она восемь лет мечтала выступить в небе, причем без всякой бутафории, с настоящими пассажирами. И вот это случилось.

«Когда приходит осознание того, что мечты сбываются – невероятное чувство. Словно машина времени – мы начали в одном городе, а завершили в другом. Теперь хочу в вагоне поезда или на подводной лодке, есть еще много вариантов для новых концертов», – заявила Seville.

Исполнить мечту было непросто, призналась она, и концерту в небе предшествовала серьезная подготовка. На выступлении во время рейса все должно было быть максимально безопасно и комфортно. Проводились репетиции с имитацией самолета, музыканты проверяли, как вообще все будет выглядеть в ограниченном пространстве.

«Там действительно специальные условия, нельзя взять на борт огромные барабаны, драмшилды и так далее. Поэтому мы переходили на электронные варианты звучания – акустика, бас были электронные», – говорит певица.



В гостях у «Мурзилок» на ВФМ-2024 певица устроила премьеру

Поделилась Seville и тем, какое впечатление на нее произвела атмосфера фестиваля молодежи, который проходит на территории Сириус.

«Пребываю в состоянии бесконечного счастья. Все ярко, круто, много интересных людей из разных стран мира», – отметила она.

У панорамных окон студии ГПМ Радио, открытой в центре фестиваля, во время выступления Seville в гостях у шоу «Мурзилки Live» собралось очень много зрителей. Они танцевали и подпевали артистке. Радиослушателям и тем, кто пришел посмотреть на нее на ВФМ, артистка подарила настоящий эксклюзив – живую премьеру новой песни «Та, что делает больно». После премьеры певица призналась ведущим: она та, что делает больно только в песне.

«Спасибо, что вы с нами, делайте друг другу только приятно», – обратилась Seville к аудитории.