Яндекс Музыка подвела итоги 2023 года: Anna Asti, Artik&Asti и Instasamka

В приложениях сервиса появился раздел «Итоги года с той самой музыкой» — там можно посмотреть победителей главных номинаций, познакомиться с топ-100 треков по жанрам, главными релизами и альбомами года по версии редакции. Подписчики Плюса также смогут узнать свою персональную статистику за год на Яндекс Музыке и получить музыкальное предсказание на будущий год.

Артистом года стал рэпер A.V.G — пацанский хип-хоп и дерзкий речитатив не оставили равнодушными слушателей Яндекс Музыки. Артистка года — Anna Asti. Яркой поп-исполнительнице удается второй год подряд удерживать эту позицию. Их новые релизы стали самыми прослушиваемыми в 2023 году.



Артистка года — Anna Asti

Долгожданный релиз Aarne «AA Language 2» стал Альбомом года. Пластинка набрала рекордное за всю историю Яндекс Музыки число прослушиваний в первые дни после релиза. Молодому продюсеру снова удалось собрать на альбоме весь срез российской рэп-сцены, а также выпустить совместные треки с представителями новой школы мирового хип-хопа — Chief Keef, NLE Choppa и Russ Millions.

Искрой года стал White Gallows — прорыв в карьере артиста произошел в этом году с выходом его дебютного альбома «Oblivion». В июле артисту удалось стремительно взлететь в Моей волне и стать героем плейлиста Искра. Сейчас у White Gallows свыше 2,5 миллионов ежемесячных слушателей на Яндекс Музыке.

Фрешменом года стал молодой фонк-исполнитель Romantica — благодаря уникальному звучанию, а именно миксам из хауса, фонка и электро-попа, артист стремительно нарастил аудиторию. За полгода с момента первого релиза в феврале треки артиста послушали миллион пользователей, на текущий момент этот показатель превысил 2 миллиона.

Главными по лайкам стали Кравц и Гио Пика — их трек «Где прошла ты» залайкали и сохранили себе в коллекцию свыше 1,5 миллионов пользователей.



Группа года — Artik&Asti

Группа года — Artik&Asti. Новые треки коллектива прослушало наибольшее количество пользователей. А легендарный «Король и Шут», о котором на Кинопоиске в этом году вышел сериал, стал Феноменом года. В марте этого года спустя 25 лет после релиза трек «Кукла Колдуна» занял первую строчку Чарта Яндекс Музыки.

Королем Суперлонча — плейлиста самых прослушиваемых новинок за уикенд — стал Баста. А Покорительницей Чарта — Instasamka, которая чаще других была в десятке Чарта Яндекс Музыки и дольше всех находилась на первом месте — суммарно 93 дня за год. Instasamka также забрала номинацию Караоке-хит года — свыше 5 миллионов раз слушатели прочитали тексты ее песен, вышедших в 2023 году, на Яндекс Музыке.



Instasamka - Покорительница Чарта и Караоке-хит года

Номинацию Взлет в Моей волне получили A.V.G и Tatar за трек «Ножевой». Среди новых релизов 2023 года этот трек пользователи Яндекс Музыки больше всего слушали в системе персональных рекомендаций.

Номинацию Трек года забрал ремикс «Плохой девочки» группы «Винтаж» и молодых исполнителей Травма, Skidri, DVRKLXGHT. Ремикс стал популярен в социальных сетях еще за две недели до релиза, а в первые дни после официального выхода набрал рекордное количество прослушиваний, занял первое место Суперлонча и добрался до вершины Чарта Яндекс Музыки.

Номинация Выбор редакции досталась группе Cream Soda за вклад в развитие поп-музыки в России и главный русскоязычный электро-поп-альбом года, к которому также была выпущена VR-игра Cream Soda Club.