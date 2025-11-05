Россияне назвали самых лучших артистов: Shaman и Гагарина

Певец года

Музыкальные предпочтения россиян во многом обусловлены текущими общественными настроениями. Согласно полученным данным, сохраняется сильный общественный запрос на патриотическую музыку. Третий год подряд первенство в народном рейтинге лучших исполнителей принадлежит Ярославу Дронову (Shaman) (28%), второе место — Олегу Газманову (16%). А вот за третье место ведется ожесточенная борьба, из года в год «бронза» достается разным исполнителям: в 2022-2023 гг. тройку лидеров замыкал Николай Басков, в 2024 г. — Григорий Лепс, в 2025 г. — Сергей Лазарев, набравший в текущем замере почти вдвое больше народных «голосов», чем его конкуренты (11% против 6% у Лепса, Баскова и Киркорова). Еще 5% назвали Диму Билана, по 3% — Николая Расторгуева (группа «Любэ»), Льва Лещенко, Леонида Агутина, Стаса Михайлова и Василия Вакуленко («Баста»).



ТЕКСТ

Певица года

Полина Гагарина в очередной раз подтверждает статус народной любимицы, удерживая первенство четвертый год подряд (17%). Лариса Долина уступила второе место Валерии, потеряв одну позицию в народном рейтинге (8% и 11% соответственно). Anna Asti (Анна Дзюба) выбыла из тройки лидеров (5%), тогда как исполнительницы народной музыки Надежда Кадышева и Татьяна Куртукова, напротив, улучшили свои позиции и оказались в пятерке лучших (по 7% против 2-3% в 2024 г.).

Музыкальный сервис года

Отечественный рынок подписного музыкального стриминга в буквальном смысле держится на двух китах: «Яндекс Музыке» и ВК, — с многократным отрывом лучшего музыкального сервиса года (31% и 17% соответственно). Впрочем, эти киты пока «плавают» в неизведанном океане: в общей сложности более половины россиян ответили, что не знают никаких российских музыкальных сервисов, либо вовсе затруднились с ответом.