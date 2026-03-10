Группа Oasis продолжает потешаться над Залом славы рок-н-ролла

Включение легенд бритпопа в расширенный список кандидатов в Зал славы 2026 года произошло после того, как откровенный фронтмен неоднократно критиковал Зал славы, несмотря на растущее число номинаций группы.



Oasis

Последняя насмешка прозвучала в ответ на то, что Oasis World поделились графическим изображением таблицы лидеров, где Фил Коллинз в настоящее время находится на вершине, с подписью: «Лиам Галлахер должен быть рад узнать, что OASIS в настоящее время ДАЛЕКО НЕ НАХОДЯТСЯ НА ВЕРШИНЕ таблицы лидеров голосования фанатов Зала славы рок-н-ролла 2026 года. (sic)»

Лиам отреагировал так:

«Я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех тех, кто НЕ голосовал за нас. Спасибо вам. А всем, кто за нас голосовал, — садитесь».

После того, как Oasis в прошлом году получили второе признание, Лиам раскритиковал эту организацию на X, написав:

«Зал славы RNR предназначен для придурков. К чёрту Зал славы рок-н-ролла, он полон болванов!»

Когда фанат спросил, что бы он сделал, если бы Oasis действительно включили в Зал славы, он признался, что всё равно бы пришёл: «Конечно, пошёл бы и сказал, что это лучшее, что когда-либо случалось».

Лиам и раньше критиковал Зал славы, заявив в интервью The Sunday Times в 2024 году, что не хочет быть частью «чего-либо, что вызывает психические расстройства», добавив:

«Как бы я ни любил Мэрайю Кэри и все такое, я хочу сказать: сделайте мне одолжение и отвалите… Я сделал для рок-н-ролла больше, чем половина этих клоунов в этом совете».

Его брат Ноэль также ясно выразил свою позицию. В интервью Rolling Stone в 2017 году он вспомнил, как к нему подошел представитель Зала славы. Он рассказал:

«Он начал говорить, и я сказал: „Позволь мне тебя, б*ядь, остановить… этого, б*ядь, не будет, понятно?“»

На вопрос о том, заслуживает ли Oasis места в этом списке, Ноэль пошутил: «Я определенно думаю, что заслуживаю! Где-нибудь могла бы быть моя миниатюрная копия – крошечное создание с шатающейся головой».