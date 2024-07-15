Oasis выпустил новую версию Up In The Sky

Трек микшировал Ноэл Галлахер, один из основателей коллектива.

Новая версия войдет в переиздание дебютного альбома Oasis «Definitely Maybe», которое увидит свет 30 августа. В этом году одной из величайших пластинок в истории исполняется 30 лет.

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Noel Gallagher

Лонгплей выйдет ограниченным тиражом и будет доступен на двух CD, цветном виниле и кассетах. В делюкс-версию войдет серия неизданных композиций: отвергнутые при записи песни из студии Monnow Valley Studios, ауттейки из Sawmills Studios, впервые смикшированные Ноэлом Галлахером, и демоверсия баллады Sad Song, включающая вокал Лиама Галлахера.