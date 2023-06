Ноэл Галлахер выпустил песню о том, что жизнь прекрасна

По саунду песня звучит как оптимистичный ретро-трек о том, что человек должен принять свой жизненный путь. Жизнерадостная атмосфера видна даже по названию песни, «Открой дверь и посмотри, что найдешь».

Вот что рассказал об «Open The Door, See What You Find» сам Ноэл Галлахер:

«В определенный момент жизни вы смотритесь в зеркало и видите всех людей, которыми вы когда-либо были, и всех, кем вы будете. Песня – о том, что нужно этому радоваться. Радуйтесь своей нынешней жизни, тому, что вы из себя представляете и куда двигаетесь. Жизнь прекрасна».

Композиция «Open The Door, See What You Find» войдет в новый альбом Ноэла Галлахера «Council Skies», релиз которого состоится уже 2 июня. Он станет первой студийной работой музыканта за почти шесть лет: его последняя на сегодня пластинка «Who Built the Moon?» выходила в 2017-м. После этого Ноэл Галлахер выпустил три EP: «Black Star Dancing» (2019), «This Is the Place» (2019) и «Blue Moon Rising» (2020).



Noel Gallagher

«Open the Door, See What You Find» – уже четвертый сингл с «Council Skies». Ранее в поддержку альбома Ноэл Галлахер представил треки «Pretty Boy», «Easy Now», «Dead to the World» и «Council Skies» – причем в записи «Pretty Boy» также поучаствовал Джонни Марр. А в клипе «Easy Now» снялась молодая австралийская актриса Милли Олкок, звезда сериала «Дом дракона».

У «Council Skies» будет также расширенное издание: в него войдут ремикс «Pretty Boy» от фронтмена The Cure Роберта Смита, ремикс «Think of a Number» от Pet Shop Boys, кавер-версии Джона Леннона и Боба Дилана, а также несколько инструментальных версий песен.