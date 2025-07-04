Кэти Перри рассталась с актером Орландо Блумом

Их представители сделали официальное заявление для прессы.

«В связи с большим интересом и разговорами об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри в последнее время представители подтвердили, что за последние несколько месяцев они изменили свои отношения, чтобы сосредоточиться на совместном воспитании ребенка... Они по-прежнему будут восприниматься как семья, поскольку их общим приоритетом является, и всегда будет, воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении», - говорится в публикации.



Кэти Перри и Орландо Блум

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Пара обручилась в 2019 году, а в 2020 году у них родилась дочь Дейзи, которой сейчас 4 года.

Официального развода не будет, поскольку брака не было. Однако вопрос опеки и раздела имущества еще предстоит решить после 9 лет отношений.