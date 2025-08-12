Съемочную группу Кэти Перри оштрафовали

Власти Испании начали расследование в отношении производства видеоролика в июле 2024 года, поскольку часть клипа была снята внутри дюны Эспальмадор, охраняемого острова в национальном парке Сес-Салинес на Балеарских островах.

Следователи подтвердили, что продюсерская компания, снявшая видео, не получила необходимых разрешений от Министерства окружающей среды, сельского хозяйства и рыболовства Балеарских островов и осуществляла съемку без разрешения.

Как сообщает газета Majorca Daily Bulletin, теперь стало известно, что компания была оштрафована на 6001 евро (7000 долларов США/5200 фунтов стерлингов). Хотя власти сочли нарушение «серьёзным», они не стали назначать дополнительные штрафы, поскольку серьёзного ущерба в этом районе обнаружено не было.

Компания оперативно урегулировала вопрос с выплатой штрафа.

В клипе Lifetimes Кэти можно увидеть прыгающей со скал, танцующей на пляже в бикини и развлекающейся в ночных клубах на Ибице и Форментере.

После того, как расследование попало в заголовки газет, представитель лейбла Capitol Records, на котором работает автор хита Firework, заявил, что, по их мнению, у них были все необходимые разрешения на съемку на пляже.

«Местная видеопроизводственная компания заверила нас, что все необходимые разрешения на съёмку получены, — сообщили они тогда The Independent. - С тех пор мы узнали, что одно разрешение находится в процессе получения, хотя нам дали устное разрешение продолжать».

Они подчеркнули, что «соблюдали все правила, связанные со съемками в этом районе, и испытывают огромное уважение к этому месту и должностным лицам, которым поручено его защищать».