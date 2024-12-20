Katy Perry выпустила расширенную версию альбома «143»

«I Woke Up» – оптимистичная песня, где лирическая героиня чувствует себя счастливой и не обращает внимание на негатив. «Has a Heart», записанная при участии 4-летней дочери звезды Дэйзи Дав Блум, призывает людей любить друг друга. «No Tears for New Year’s» – новогодний трек о расставании: в праздник Кэти Перри уходит от парня. «OK» – воодушевляющая песня о том, что все будет хорошо, несмотря ни на что.

Альбом «143» вышел 20 сентября и стал первой работой Кэти Перри за четыре года. Его очень ждали: многие надеялись, что с новым релизом певица вернется в топы чартов. Однако вместо этого «143» оказался одним из главных провалов 2024-го. Лид-сингл «Woman’s World» не поднялся выше 63-й строчки Billboard Hot 100, а последовавшие за ним «Lifetimes» и «I’m His, He’s Mine» не смогли войти даже в сотню.

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Katy Perry

«143» также получил крайне низкие оценки критиков. Тем не менее, «143» все же вошел в топ-10 Billboard 200 и британского чарта.

23 апреля 2025-го Кэти Перри отправится в мировой тур Lifetimes – это ее первые международные гастроли за семь лет. Несмотря на провал альбома «143», билеты на ее концерты продаются неплохо. Из-за высокого спроса Перри даже добавила дополнительные шоу в Лондоне, Буэнос-Айресе и Париже.