Кэти Перри выпустила насквозь танцевальный «Smile»

Певица рассказывала, что он является её «путешествием к свету» – в 2017-м, когда была создана часть треков, Кэти переживала кризис в карьере и расставание с Орландо Блумом, что сильно отразилось на ней и её музыке. Альбом вышел в момент, когда все ссоры позади и родился первый для нее ребенок от Блума. На обложке альбома Кэти предстала в образе «грустного клоуна», с красным носом и в клетчатом костюме

В работе над материалом для пластинки приняли участие продюсеры Йен Киркпатрик и Макс Мартин. Всего в альбом вошли 12 треков, в том числе выпущенные ранее синглы «Smile», «Harleys in Hawaii» и «What Makes a Woman».



Katy Perry

Несмотря на заверения Кэти Перри в «поисках света в конце туннеля», альбом получился однотипно танцевальным, с использованием всех штампов радиоформатной музыки. При этом мощных хитов в нем нет, за исключением ранее опубликованного Never Really Over. Танцевальный поп от начала до конца - это может найти поклонников, но бэнгеров и убедительности, да и просто искренности, альбому явственно не хватает.