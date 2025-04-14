Кэти Перри стала первой поп-звездой, побывавшей в космосе

Во время заключительного этапа испытаний космической миссии «NS-31» компании «Blue Origin» Кэти Перри и еще несколько женщин пробыли около 10 минут на орбите Земли в состоянии невесомости.



Katy Perry

В состав экипажа космического корабля вошли шесть женщин - певица Кэти Перри, журналистка и телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, ученый-исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, генеральный директор STEMBoard и бывший ракетный ученый NASA Аиша Боу, кинопродюсер Керианн Флинн и руководитель миссии Лорен Санчес — невеста основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса.

Запуск ракеты New Shepard состоялся в 13:30 по Гринвичу (16:30 мск) с космодрома в Западном Техасе, США. Полет продлился около десяти минут и 30 секунд. Затем капсула с женским экипажем приземлилась на базе в Техасе. Лорен Санчес подтвердила наземному контролю, что все в безопасности.

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Через 2,5 минуты после запуска капсула с пассажирами отделилась от ракеты-носителя и поднялась выше линии Кармана — условной границы между атмосферой и космосом. В невесомости участницы пробыли несколько минут, а затем корабль вернулся на посадочную площадку, расположенную рядом с точкой старта в Техасе. В общей сложности капсула с космическими туристами находилась на высшей точке полета около четырех минут. Это был первый полностью женский полет с момента, как Валентина Терешкова отправилась в космос в 1963 году.

Основатель Amazon Джеффу Безос основал Blue Origin в 2000 году. Первый успешный запуск состоялся в 2015 году. Однако стоимость билетов для туристического рейса в космос не разглашается.

Поездка состоялась за два месяца до свадьбы Санчеса и Безоса в Венеции, на которую приглашены множество мировых знаменитостей и крупнейших бизнесменов.