Кэти Перри выпустила альбом в честь «Великого Соединения»

В макси-сингл вошли шесть треков. Новую работу 36-летняя певица посвятила "Великому соединению" – редчайшему сближению Юпитера и Сатурна, которое ожидается в ночь с 21 на 22 декабря.

В своем инстаграме певица разместила обложку альбома и прокомментировала релиз: "Делюсь с вами Космической Энергией перед Великим соединением в понедельник".



Katy Perry

Предыдущий раз Юпитер и Сатурн оказывались так близко друг от друга 4 марта 1226 года, а в следующий раз это произойдет 15 марта 2080 года.

В Москве солнце зайдет за горизонт в 15:57, наблюдать Юпитер и Сатурн можно будет после 17:35 в течение получаса. Пара зайдет за горизонт в 18:30. В южных регионах страны это явление будет видно около часа.

В альбоме нет новых песен, зато он включает такие композиции, как "E.T"., "Wide awake, and not the end of the world".