Певица Кэти Перри объявила о том, что стала мамой, в своих аккаунтах в соцсетях, не забыв призвать к благотворительности.

26 августа у Кэти с актёром Орландо Блумом родилась дочь, которую родители назвали Дэйзи Дав Блум. Первым снимком малышки пара поделилась в инстаграме. Они также как послы доброй воли ЮНИСЕФ призвали всех неравнодушных вносить пожертвования для недоношенных детей, чтобы в странах с неразвитой медициной дети могли бы рождаться полноценными.



View this post on Instagram Posted @withregram • @unicef Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill...