Гленн Хьюз отпустил «Voice In My Head»

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Гленн Хьюз выпустил новый трек и клип «Voice In My Head» из будущего альбома «Chosen» (смотреть клип).

«Эта песня о том, что происходит в моём подсознании. Это песня, которую определённо стоило написать. Она очень терапевтична. У всех нас есть „этот внутренний голос“. Наблюдайте, распознавайте, будьте свидетелем и отпустите…»

«С момента выхода моего последнего сольного альбома “Resonate” прошло девять лет. С 2016 года я участвовал в различных записях и коллаборациях, но сольного материала не выпускал.

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Работая над “Chosen”, я вернулся к холсту своей жизни — и вновь начал писать о человеческой природе, любви, надежде, вере и принятии. Я пишу о том, что происходит внутри меня, а не вовне. Моя жизнь — это то, что происходит здесь и сейчас, в настоящем моменте. Этот альбом — пища для души. Я как никогда благодарен жизни — здесь, на планете Земля. Музыка лечит».

Glenn Hughes
Glenn Hughes

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