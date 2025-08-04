Гленн Хьюз отпустил «Voice In My Head»

«Эта песня о том, что происходит в моём подсознании. Это песня, которую определённо стоило написать. Она очень терапевтична. У всех нас есть „этот внутренний голос“. Наблюдайте, распознавайте, будьте свидетелем и отпустите…»
«С момента выхода моего последнего сольного альбома “Resonate” прошло девять лет. С 2016 года я участвовал в различных записях и коллаборациях, но сольного материала не выпускал.
Работая над “Chosen”, я вернулся к холсту своей жизни — и вновь начал писать о человеческой природе, любви, надежде, вере и принятии. Я пишу о том, что происходит внутри меня, а не вовне. Моя жизнь — это то, что происходит здесь и сейчас, в настоящем моменте. Этот альбом — пища для души. Я как никогда благодарен жизни — здесь, на планете Земля. Музыка лечит».