Джастин Бибер показал "Yukon" с женой и сыном

Клип выполнен в стиле черно-белого кино, и в нём семья наслаждается временем, проведённым вместе на яхте. Есть безумно милые кадры, где Джастин целует ножки сына, а Хейли позирует с малышом на руках в море.

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Стоит отметить, что выход нового альбома сопровождался слухами о возможном кризисе в отношениях пары, женатой с 2018 года. Тем не менее, после релиза альбома Джастин и Хейли продемонстрировали фанатам, что у них всё в порядке. Сначала вышла семейная фотосессия в ч/б, а теперь и аналогичный клип.



Justin Bieber