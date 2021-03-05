Джастин Бибер пошел на преступление ради девушки

Опубликовано пользователем

Канадский певец Джастин Бибер выпустил очередной сингл и клип «Hold On» из будущего альбома «Justice» (смотреть клип).

«Hold On» стал четвертым синглом Джастина Бибера в поддержку грядущего альбома «Justice». Клип снял калифорнийский режиссер Колин Тилли, который также делал клипы «Holy», «Monster» и «Anyone».

Артист в песне обращается к близкому человеку, которого всегда готов поддержать в трудную минуту. Певец сыграл героя, впавшего в отчаяние из-за тяжелой болезни девушки и нехватки денег на лечение. Парень решает во что бы то ни стало спасти девушку, даже если ради этого ему придется пойти на преступление.

Justin Bieber
Justin Bieber

Альбом «Justice» выйдет 19 марта и уже доступен для предзаказа.

Быстрый поиск: 