Джастин Бибер пошел на преступление ради девушки

«Hold On» стал четвертым синглом Джастина Бибера в поддержку грядущего альбома «Justice». Клип снял калифорнийский режиссер Колин Тилли, который также делал клипы «Holy», «Monster» и «Anyone».

Артист в песне обращается к близкому человеку, которого всегда готов поддержать в трудную минуту. Певец сыграл героя, впавшего в отчаяние из-за тяжелой болезни девушки и нехватки денег на лечение. Парень решает во что бы то ни стало спасти девушку, даже если ради этого ему придется пойти на преступление.



Justin Bieber

Альбом «Justice» выйдет 19 марта и уже доступен для предзаказа.