Джастин Бибер может стать банкротом

Модель поделилась романтичными фото, на которых продемонстрировала заметно округлившийся живот. Джастин во всем поддерживает супругу и старается окружить ее заботой. Однако теперь стало известно, что финансовое состояние артиста оставляет желать лучшего.



Джастин и Хейли Бибер

30-летний исполнитель хита Love Yourself может в скором времени оказаться на пороге банкротства, как передает издание In Touch. Бибер стал тратить больше, чем он зарабатывает. Несмотря на то, что в прошлом году артист получил более 200 миллионов долларов после продажи прав на свой музыкальный каталог, ему приходится экономить.

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«Хотя они всегда летают частным самолетом, в этот раз Джастин просто не смог себе этого позволить. Он тратит больше денег, чем получает, и теперь вынужден ограничивать себя в некоторых предметах роскоши», - заявил инсайдер.

По информации источника, недавно Бибер даже хотел взять кредит, чтобы приобрети возлюбленной роскошное кольцо с бриллиантом за 700 тысяч долларов. В этой просьбе певцу отказали, однако он все равно купил украшение для Хейли.