Джастин Бибер неожиданно выпустил еще один альбом «Freedom.»

Релиз состоит из шести треков. В его записи приняли участие Тори Келли, Beam, Брэндон Лав, Чандлер Мур, Pink Sweats, Джуда Смит и Лорен Уолтерс.

Двое из вышеназванных артистов уже участвовали выпущенном пару недель назад альбоме Бибера «Justice». Beam уже работал с ним над «Love You Different», а Тори Келли можно услышать в треке «Name». Остальные артисты спели вместе с Бибером впервые. Отметим, что после выхода полноценного альбома «Justice» в формате EP вышли шесть бонус-треков со звёздными фитами от Lil Uzi Vert, DaBaby, Quavo и Джейдена Смита. Теперь же Джастин решил выпустил второй по счету EP «Freedom.», куда попали шесть композиций, записанных с менее именитыми артистами.

«Какого черта? Еще песни? Я не могу остановиться!», - иронически прокомментировал Бибер выход нового мини-альбома.



Justin Bieber

На протяжении 22 минут Джастин Бибер делится мыслями о пережитых невзгодах благодаря вере во Всевышнего. На основе госпела артист выдаёт проникновенные мелодии и даже периодически выступает в роли проповедника. «Мое имя - Иисус», - утверждает певец в одной из песен. Такой внезапный релиз, оформленный в стиле заметок на полях телефона, вполне укладывается в христианский тренд последних лет, заданный Канье Уэстом.