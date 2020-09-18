Джастин Бибер поработал на буровой и сохранил любовь

Режиссер клипа Колин Тилли представил Бибера в качестве в качестве обычного рабочего на буровой вышке. Вместе с женой (ее играет актриса Райан Дестини), медсестрой хосписа, Бибер попадает в затруднительную ситуацию - их увольняют и выгоняют из квартиры. На улице их подбирает военный (Уилмер Вальдеррама), везет их к себе домой и кормит вкусным ужином. «Сохранить любовь - это самое святое, самое главное в жизни», - подчеркивают в песне музыканты.

У Джастина Бибера и Chance The Rapper уже есть несколько совместных работ – например, хитовый трек «Confident».



Justin Bieber и Chance The Rapper

Клип «Holy» стал первой работой в поддержку нового, шестого по счету, альбома Джастина Бибера.