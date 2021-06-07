The Weeknd стал триумфатором канадской премии Juno Awards

Родившаяся в Торонто суперзвезда R&B получила звание лучшего исполнителя и лучший альбом во время виртуальной телетрансляции в сети CBC. The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе) выиграл также три трофея за лучшую песню "Blinding Lights", лучшую современную запись R&B и лучший автор песен вместе с соавторами Белли и Джейсоном "DaHeala" Кенневиллем во время выступления вручение виртуальных призов.



The Weeknd

The Weeknd вошел в канадскую музыкальную премию с шестью номинациями. Джастин Бибер открыл в основном предварительно записанную заранее на видео Juno Awards виртуальным исполнением «Somebody» из Лос-Анджелеса. Суперзвезда канадского происхождения также выиграл номинацию за лучший поп-альбом журнала Changes после того, как в этом году был номинирована на пять наград Juno, в том числе на выбор фанатов Juno, сингл года, альбом года, артист года и поп-альбом года.



Джастин Бибер

Премия «Выбор поклонников Juno», врученная канадским актером Уиллом Арнеттом, в третий раз досталась Шону Мендесу. Второй год подряд Juno проводились как онлайн-шоу для награждения из-за пандемии.

Исполнитель из Торонто Саванна Ре победил за лучшую традиционную R&B/соул запись "Solid", а JP Saxe был назван лучшим артистом-прорывом. Мэри Пирси-Льюис была названа Учителем года по музыке за ее работу в средней школе Инуксук в Икалуите, Нунавут, на крайнем севере Канады.

Среди других ведущих Juno были Сара Маклахлан, Алессия Кара, Кайтранада, Майкл Бубле, Шанайа Твейн, Гедди Ли и Алекс Лайфсон из Rush. На церемонии вручения канадской музыкальной премии, посвященной ее 50-летию, были записаны выступления Селин Дион, Робби Робертсона и Алана Дойла из Great Big Sea.

Энн Мюррей представила Джанна Ардена, которая была введен в Зал славы канадской музыки.

Джей Джей Уайлд победила в номинации лучший рок-альбом с альбомом Ruthless, и стала первой женщиной, выигравшей в этой категории с 1996 года, когда Аланис Мориссетт выиграла лучший рок-альбом с Jagged Little Pill. Лила Гилдей стала лучшей местной артисткой, а Гарри Стайлс получил приз за лучший международный альбом Fine Line.