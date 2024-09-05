The Weeknd сообщил название нового альбома, выставки и концерта

Альбом получил название «Hurry Up Tomorrow», а объявление было сделано с помощью видеоролика, где под тревожную музыку на экране появляется следующий текст с отсылками к его предыдущим хитами:

«Вчера было четырнадцать лет назад... Мы затаили дыхание, падая в мерцающее море в поздние часы ночи. Пытался очистить раны мелодиями и светом, пуленепробиваемая повязка, чтобы защитить то, что находится под ней. В месте, где времена года никогда не менялись, где время перестало существовать. Но в этом и заключается проблема. Сегодняшний день ощущался как бесконечное вращение, я продолжаю искажать правду, невосприимчив к головокружению, онемел от тошноты. То, что скрывается под ним, — кричит в тишине. Я смотрю в зеркало и чувствую себя одновременно старым и новым, застрявшим в подвешенном состоянии и неспособным двигаться. Я все еще не столкнулся с собой. Больше песен могли бы помочь, но что мне еще осталось сказать? Горе мне в моей позолоченной клетке, верно? То самое, что когда-то делало меня непобедимым, подвело меня на мировой сцене. Всплыла новая травма, открыв шлюзы… когда закончится сегодняшний день, я узнаю, кто я».

Согласно пресс-релизу, анонсирующему альбом, он представляет собой «творческую вершину проекта, выступающую в качестве третьей и последней главы, созданной с экзистенциальными и самореферентными темами, как видно из последних визионерских тизеров, которые зажгли фанатов в предвкушении этой заключительной части».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





The Weeknd

У альбома, релиз которого состоится в 2024 году, пока нет даты выхода.

7 сентября The Weeknd даст специальный концерт на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу, Бразилия. Шоу будет транслироваться в прямом эфире на YouTube (начнется 8-го числа в 3.00 по московскому времени), а 10% выручки от всех продаж будут направлены в Brazilian Soul Fund of BrazilFoundation, который поддерживает сообщества, пострадавшие от стихийных бедствий и экономических трудностей на юге Бразилии.

The Weeknd также анонсировал выставочный проект «The Weeknd: Nightmare Trilogy», который откроется 5 сентября в Universal Studios в Лос-Анджелесе и продлится до 3 ноября.