The Weeknd выпустил Dancing in the Flames в акустике

Обновленный трек очищен от клавишных и ударных в стиле нью-вейв и больше напоминает поп-рок. Композиция сопровождена минималистичным видеоклипом, внимание в котором полностью сосредоточено на самом артисте. «Dancing In The Flames» — это глубокая и метафоричная работа, посвящённая противоречивым отношениям, где страсть и безрассудство служат предвестниками надвигающейся катастрофы.

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Напомним, что Dancing in the Flames станет частью предстоящей пластинки The Weeknd «Hurry Up Tomorrow», которая завершит трилогию из альбомов After Hours (2020) и Dawn FM (2022). Дата релиза пока неизвестна.



The Weeknd