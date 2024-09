The Weeknd летит и поет «Dancing in the Flames»

«Dancing in the Flames» - первый сингл нового альбома The Weeknd «Hurry Up Tomorrow», - завершающей части аудиотрилогии, куда уже входят «After Hours» (2020) и «Dawn FM» (2022). Релиз состоится в 2024 году, но дата пока не объявлена.

По сюжету клипа The Weeknd едет в грозу на красивом лимузине и попадает в ДТП, долго падает и при этом продолжает петь, затем он идет на яркий свет, но, возможно, это всего лишь видение, так как в финале ролика его безжизненное тело забирает скорая помощь.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





The Weeknd

Режиссерами клипа стали Антон Тамми и фотограф Эрик Хенрикксон, а снят ролик был на iPhone 16 Pro и фактически стал частью промо-кампании нового гаджета Apple. Первые кадры видео были показаны несколько дней назад на его презентации.