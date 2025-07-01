Майли Сайрус выпустила клип с Наоми Кэмпбелл

Альбом вышел в мае. В видео модель Кэмпбелл вместе с Майли Сайрус дефилируют по окутанному туманом складу и позируют перед камерой.

«Я подбираю сумку к новому платью, Выгляжу на все сто, Пока мои волосы в беспорядке, Даже с растрепанными волосами, Да, и я буду работать над этим всю ночь, Пока не получу то, что хочу», — поет Майли.



Miley Cyrus

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Наоми Кэмпбелл тоже не молчит, а начитывает спокенворд под мелодию «Time to say goodbye».

Кроме того, стала известна дата выхода фильма к последнему альбому «Something Beautiful». Он выйдет 16 июля на Disney+ и Hulu в США. Фильм также будет доступен по всему миру на Disney+, в Канаде его покажут 16 июля, а в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона — 30 июля. Мировая премьера картины состоялась 6 июня на фестивале Tribeca в Нью-Йорке.

В кино-поп-опере прозвучат 13 композиций с нового альбома Майли Сайрус «Something Beautiful». Сайрус работала над пластинкой с начала 2024 года. При записи ее она вдохновлялась творчеством британской рок-группы Pink Floyd.