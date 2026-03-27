Майли Сайрус выпустила «Younger You» в честь 20-летия сериала «Ханна Монтана»

Впервые он прозвучал в спецвыпуске сериала, вышедшем 24 марта на Disney+.

В песне Сайрус обращается к себе в детстве и к своим поклонникам в детстве: говорит о важности простых вещей, семейных связей и тоске по беззаботной юности. Она поет:

«Эй, ты, это ты в молодости / Я просто проверяю, помнишь ли ты меня / <…> / Где-то по пути мы потеряли связь / Раньше мы были счастливы просто так / Я знаю, тебе в конце концов пришлось уйти / Но не забывай обо мне, не забывай обо мне».



24 марта на Disney+ вышел юбилейный спецвыпуск «Ханны Монтаны», приуроченный к 20-летию ситкома. В него вошло интервью с Майли Сайрус, которое провела ведущая подкаста «Call Her Daddy» Алекс Купер. Зрителям также показали ранее не публиковавшиеся архивные кадры и воссозданные декорации сериала.

«„Ханна Монтана" стала началом той жизни, которой я живу сейчас. Связь между мной и моими фанатами такая же особенная и прекрасная, как и весь этот путь. Я обожаю вас всех и очень вас люблю. Этот юбилейный спецвыпуск — мой подарок вам, прежним, способ сказать спасибо за вашу преданность и за то, что вы росли вместе со мной на каждом этапе. Эта песня говорит сама за себя…», — говорила Сайрус.

Сериал «Ханна Монтана» выходил на телеканале Disney c 2006 по 2011 год. Он рассказывал о жизни подростка Майли Стюарт, которая ведет двойную жизнь — обычной школьницы и популярной во всем мире поп-звезды.