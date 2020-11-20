Майли Сайрус и Дуа Липа пригрозили возлюбленным

В клипе режиссера Alana O’Herlihy (и сама Майли приложила руку) девушки катаются на туристическом ретро-автобусе, веселятся, обливают себя красным похожим на кровь напитком, и выступают на сцене почему-то в образе рок-звезд.

Видео заканчивается отрывком из фильма «Женские проблемы», героиня которого говорит, что она теперь свободная женщина, и ее жизнь только начинается. В клипе появляется надпись: "В память о любви всех моих бывших. Ешьте дерьмо".



Dua Lipa, Miley Cyrus

Открытая бисексуалка Майли сейчас одинока, а вот Дуа Липа встречается с братом Беллы и Джиджи моделью Хадид Анваром.

Песня «Prisoner» войдет в новый альбом Майли Сайрус «Plastic Hearts», релиз которого состоится 27 ноября.