Дуа Липа отвергла обвинения в плагиате

Песня Love Again, построенная на семпле хита My Woman знаменитого американского певца Bing Crosby, вошла в альбом Future Nostalgia (2020). В клипе певица Дуа Липа предстает в ковбойской шляпе на лошади, - иногда это напоминает аттракцион с механическим быком, иногда это реальная лошадь, увешанная фонариками. Все действие происходит то ли на ферме Среднего Запада, то ли в цирке, - на что указывает клоунский макияж участников-ковбоев.







Одновременно выпущена абсолютно новая песня Can They