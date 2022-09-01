Дуа Липа отвергла обвинения в плагиате

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Адвокаты певицы Дуа Липы обратились в суд с просьбой отклонить один из исков о плагиате.

Как сообщает Billboard, это связано с иском артистов Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер, которые подали на певицу в суд из-за авторских прав. По их заявлению, Дуа Липа своровала две их песни «Wiggle and Giggle All Night» 1979 года и «Don Diablo» 1980 года. Со слов музыкантов, поп-звезда использовала часть мелодий, содержащийся в их треках, для создания песни «Levitating».

Dua Lipa
Dua Lipa

Певица ответила, что никогда не слышала композиции артистов.



Адвокаты Дуа Липы заявили, что сходство между песнями является «результатом случайного использования основных музыкальных элементов».

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