Дуа Липа отвергла обвинения в плагиате

Как сообщает Billboard, это связано с иском артистов Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер, которые подали на певицу в суд из-за авторских прав. По их заявлению, Дуа Липа своровала две их песни «Wiggle and Giggle All Night» 1979 года и «Don Diablo» 1980 года. Со слов музыкантов, поп-звезда использовала часть мелодий, содержащийся в их треках, для создания песни «Levitating».



Dua Lipa

Певица ответила, что никогда не слышала композиции артистов.







Адвокаты Дуа Липы заявили, что сходство между песнями является «результатом случайного использования основных музыкальных элементов».