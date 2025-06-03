Сергей Пенкин лишился крупной суммы из-за мошенников

64-летний артист лишился полутора миллионов рублей из-за хитроумной схемы обмана. Преступники использовали трудовую деятельность артиста в своих целях. Пенкин работает доцентом факультета музыкального искусства в Московском педагогическом государственном университете. Мошенники взломали мессенджер декана и начали переписку с певцом от его лица.



Сергей Пенкин

История началась с сообщения от руководства вуза. Пенкин вспоминает:

«Мне пришло сообщение. Наш декан пишет мне, якобы нас курирует такой-то человек из органов. Он будет через полчаса звонить, возьмите трубку. Я взял. Со мной разговаривал мужчина, потом женщина, потом мужчина, потом опять мужчина».

Звонившие убеждали артиста в том, что его финансовые счета используются для перевода средств в запрещенные организации. Они требовали срочно «вернуть» деньги для их блокировки. Певец подчеркнул, что на него постоянно оказывали давление и не давали времени подумать.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Цель аферистов составляла около 15 миллионов рублей. Они настаивали на получении банковского займа и продаже украшений через ломбард. Однако кредитная организация не одобрила заявку, а ювелирная контора была закрыта.

Спас исполнителя его шофер. Мужчина заметил, как Пенкин отдает неизвестному курьеру полтора миллиона рублей, забрал у него мобильный телефон и доставил к адвокату. Юрист разъяснил певцу реальную картину происходящего.

Артист объяснил, почему не стал писать заявление в полицию:

«Не хотел себя чувствовать жертвой. Не думал, что найдут. Врагу не пожелаешь такого. Столько нервов».