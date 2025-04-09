Суды вокруг группы «Мираж» продолжаются: Суханкина против Литягина

Предыдущее судебное разбирательство завершилось в пользу Маргариты Суханкиной, что послужило основанием для подачи нового иска. А всего же, по мнению певицы, в судебных исках речь может идти о сумме более 100 миллионов рублей.



Маргарита Суханкина

Стоит отметить, что помимо долгов перед Суханкиной, у бывшего продюсера «Миража» накопилось долгов перед российским бюджетом на сумму более миллиона рублей в виде налогов и других платежей. Однако он не платит и их.

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«Согласно открытым данным, еще в 2022 году Андрей Литягин покинул пределы России и теперь живет в Прибалтике. Несмотря на публичные заявления о миллионных доходах от продажи прав на песни, судебные приставы не могут взыскать с него ни копейки», — сообщает источник СтарХит.

Тем не менее, Суханкина останавливаться не собирается, и планирует взыскать в судах всю недополученную прибыль за свою работу, и затем придумать способ, каким образом ее можно взыскать с Андрея Литягина.