Фонды по борьбе со СПИДом Элтона Джона признаны нежелательными в РФ

Первоначально организация учреждена в 1992 г. в США. В 1993 г. – уже в Великобритании – была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием. Основатель обеих – британский музыкант Элтон Джон.



Elton John

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Целями их деятельности является оказание поддержки общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных групп (приверженцев ЛГБТ, лиц с наркотической зависимостью), а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами. Но в большей степени они сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола, - отмечают в Генпрокуратуре.

«К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России. У нас в стране британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов», - заявили в ведомстве.