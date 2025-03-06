Элтон Джон и Брэнди Карлайл зовут в сказочную жизнь Swing for the Fences

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Элтон Джон и Брэнди Карлайл выпустили второй сингл «Swing for the Fences» из предстоящего альбома пары «Who Believes in Angels?» (слушать песню).

Описанный Карлайлом как «гимн для молодых геев», этот парящий трек оправдывает свое название благодаря размашистым гитарам и залихватскому пианино. Побуждая слушателей не позволять ничему сдерживать их, песня содержит такие слова: «Не держите свои плечи, как школьный танец/ Держатель белого флага в безнадежном романе/ Дети на красный свет пересекают черту».

«Swing for the Fences» — это маленькая жемчужина, которую я взяла с собой в студию: я лесбиянка, Элтон — гей, у нас обоих есть семьи, и наши мечты сбылись, — сказала Карлайл. - Я подумала, разве не было бы круто написать гимн для молодых геев, который зовет их в большую, более элегантную, более сказочную жизнь».

Brandi Carlile и Elton John
Brandi Carlile и Elton John

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Элтон добавил:

«Песня была моментом, который кристаллизовал то, куда пойдет альбом. Было трудно добраться до этой точки, но мы знали, что должны были оказаться на высоте, и мы все просто почувствовали это огромное чувство радости и эйфории. После наших первоначальных трудностей вся неопределенность начала рассеиваться, когда эта песня сложилась. Она просто звучала великолепно».

Who Believes in Angels? выйдет 4 апреля, и будет включать ранее выпущенный заглавный трек. В марте дуэт сыграет «An Evening With Elton John & Brandi Carlile», единственный концерт в The London Palladium.

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