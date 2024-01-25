Элтон Джон напишет книгу о своем прощальном туре

В книгу войдут эксклюзивные фото из закулисья гастролей. Издание увидит свет 24 сентября силами диснеевского издательства Hyperion Avenue.
«Создавать эту книгу и вспоминать о людях и местах, которые сформировали невероятную главу в моей жизни, было прекрасно. Помимо историй не только об этом туре, но и обо всей моей карьере, я включил неизданные фотографии и памятные вещи, которые, надеюсь, дадут вам невиданное ранее представление о моей гастрольной жизни», — написал Элтон Джон в соцсетях.
Тур Farewell Yellow Brick Road стартовал в 2018 году. Элтон дал 330 концертов в Европе и США, последний из них состоялся в прошлом июле в Стокгольме. Масштабные гастроли принесли артисту более 900 миллионов долларов.
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