Элтон Джон напишет книгу о своем прощальном туре

Предыстория альбома весьма занимательна. Когда в 2022 году кантри-звезда Долли Партон получила номинацию на включение в Зал славы рок-н-ролла, она пообещала, что если её в Зал славы введут, то она запишет рок-альбом. Артистку действительно включили туда. И Долли выпустила альбом «Rockstar».



