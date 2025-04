Элтон Джон и Брэнди Карлайл выпустили альбом «Who Believes in Angels?»

Пара написала и создала альбом с давним соавтором Джона, Берни Топином, и продюсером Эндрю Уоттом. «Who Believes in Angels?» включает ранее выпущенные синглы «Swing for the Fences», «Never Too Late» и заглавный трек.

«Когда мой тур Farewell подошел к концу, я понял, что хочу записать новый альбом с Брэнди, я хотел сменить направление и сделать что-то отличное от всего, что я делал раньше, — рассказывал Джон о проекте. - Брэнди всегда была для меня таким вдохновляющим фактором, наша дружба была такой близкой, и у меня просто было инстинктивное чувство, что мы можем создать что-то действительно потрясающее. Создание Who Believes in Angels? было сложным, и я сильно сомневался в себе, но вместе с Берни Топином и Эндрю Уоттом мы в итоге написали 10 песен за 20 дней, и это был один из самых радостных и волнующих опытов в моей жизни».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Элтон Джон и Брэнди Карлайл

Дуэт должен появиться в Saturday Night Live 5 апреля в качестве музыкальных гостей, а на следующий день они проведут часовой концерт в честь выхода нового альбома. Вечер с Элтоном Джоном и Брэнди Карлайл выйдет в эфир на CBS 6 апреля и будет транслироваться на Paramount+, он будет включать живые выступления, истории о дружбе пары и интимный взгляд на создание Who Believes in Angels ?.