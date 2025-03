Элтон Джон и Брэнди Карлайл зовут в сказочную жизнь Swing for the Fences

Описанный Карлайлом как «гимн для молодых геев», этот парящий трек оправдывает свое название благодаря размашистым гитарам и залихватскому пианино. Побуждая слушателей не позволять ничему сдерживать их, песня содержит такие слова: «Не держите свои плечи, как школьный танец/ Держатель белого флага в безнадежном романе/ Дети на красный свет пересекают черту».

«Swing for the Fences» — это маленькая жемчужина, которую я взяла с собой в студию: я лесбиянка, Элтон — гей, у нас обоих есть семьи, и наши мечты сбылись, — сказала Карлайл. - Я подумала, разве не было бы круто написать гимн для молодых геев, который зовет их в большую, более элегантную, более сказочную жизнь».

Элтон добавил:

«Песня была моментом, который кристаллизовал то, куда пойдет альбом. Было трудно добраться до этой точки, но мы знали, что должны были оказаться на высоте, и мы все просто почувствовали это огромное чувство радости и эйфории. После наших первоначальных трудностей вся неопределенность начала рассеиваться, когда эта песня сложилась. Она просто звучала великолепно».

Who Believes in Angels? выйдет 4 апреля, и будет включать ранее выпущенный заглавный трек. В марте дуэт сыграет «An Evening With Elton John & Brandi Carlile», единственный концерт в The London Palladium.