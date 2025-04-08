Элтон Джон и Мадонна помирились

Их напряженные отношения начались в 2002 году, когда Джон назвал тему певицы к фильму «Умри, но не сейчас» «худшей мелодией Бонда». «Мадонна — лучший живой артист? Да пошли вы!» — заявил артист на сцене церемонии Q Awards в 2004 году, обвинив ее в выступлениях под фонограмму.



Elton John

С тех пор пара не раз обменивалась колкими замечаниями, но в понедельник Мадонна написала в своих соцсетях: «Мы наконец-то зарыли топор войны». Певица сказала, что недавнее появление Джона на «SNL» напомнило ей, как она тайком сбежала из дома, когда училась в школе, чтобы увидеть его выступление в Детройте. Она назвала этот опыт незабываемым концертом, изменившим ее жизнь.

«В детстве я всегда чувствовала себя аутсайдером, и его выступление помогло мне понять, что это нормально — быть не такой, как все, выделяться, идти по менее проторенной дороге. На самом деле, это было необходимо», — написала артистка.

«На протяжении десятилетий мне было больно осознавать, что человек, которым я так восхищалась, публично выражал свою неприязнь ко мне как к артисту. Я не понимала этого. Мне сказали, что Элтон Джон будет музыкальным гостем на „SNL“, и я решила пойти», — добавила она.

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Мадонна рассказала, что столкнулась с Джоном за кулисами, где он попросил у нее прощения. По ее словам, после этого они обнялись, и пианист сказал ей, что написал для нее песню и хочет с ней сотрудничать.

В ответ на слова Мадонны Джон поблагодарил ее за то, что она пришла к нему на «SNL», и за то, что она простила его «болтливый язык». Он написал, что не гордится тем, что сказал. Британский артист высоко оценил ее деятельность по борьбе с ВИЧ/СПИДом в 1980-х годах и ее «новаторскую работу», которая проложила путь целому поколению женщин-художников.

«Я благодарен, что мы можем двигаться вперед. Меня все больше расстраивает то, что сейчас в нашем мире царит раскол», — написал музыкант.

Джон сказал, что его и Мадонну искренне приняли и поддержали сообщества, которым угрожает опасность по всему миру, и что он надеется вместе совершить «великие дела» для тех, кто нуждается в поддержке.