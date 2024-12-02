Элтон Джон полностью ослеп

Выступая на сцене, 77-летний певец поблагодарил своего мужа Дэвида Ферниша, «который был моей опорой».

«Я не смог прийти на многие предварительные показы, потому что, как вы знаете, я потерял зрение. Поэтому мне трудно это видеть. Но мне нравится это слышать, и, черт возьми, сегодня это звучало хорошо», — добавил он.



Шайна Тауб (слева), Элтон Джон и Дэвид Ферниш

В сентябре Джон рассказал, что из-за серьезной глазной инфекции, которой он заразился в июле во Франции, он ослеп на правый глаз и «только с ограниченным зрением» на левом.

«Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу, — написал он в социальных сетях. - Я так благодарен прекрасной команде врачей и медсестер, а также моей семье, которые так хорошо заботились обо мне в течение последних нескольких недель».

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На прошлой неделе Джон рассказал программе Good Morning America, что из-за проблем со зрением выход его следующего альбома с давним соавтором Берни Топином задерживается.

«К сожалению, в июле я потерял зрение на правый глаз из-за инфекции на юге Франции, и вот уже четыре месяца я не могу видеть, а мой левый глаз не самый лучший, — сказал он. - Так что есть надежда и поддержка, что все будет хорошо, но... я сейчас как-то застрял, потому что я могу сделать что-то вроде этого [интервью], но идти в студию и записывать, я не знаю, потому что я не могу увидеть текст для начала».

«Дьявол носит Prada» только что открылся в лондонском Вест-Энде в театре Доминион. Гала-представление в воскресенье вечером было организовано с целью сбора средств в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

«Дьявол носит Prada», изначально роман Лорен Вайсбергер, а затем экранизированный, рассказывает историю Энди, начинающего журналиста, который становится помощником скандально известного редактора модного журнала Миранды Пристли. В мюзикле Пристли играет американская модель и актриса Ванесса Уильямс.

На звездном мероприятии присутствовали многие известные лица из мира моды, в том числе главный редактор Vogue Анна Винтур, которая, по слухам, послужила прототипом персонажа Пристли.