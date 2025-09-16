Элтон Джон из своих коленных чашечек сделал украшения

В новом документальном короткометражном фильме «Элтон Джон — прикосновение золота» член Зала славы рок-н-ролла описывает «вневременную» природу золота, которое может быть простым, восхитительным, декоративным или даже подавляющим. Вот почему неудивительно, что в середине короткометражного фильма Джон признается, что превратил один из самых болезненных моментов своей жизни в сверкающее памятное украшение.

«Когда мне удалили коленные чашечки, сначала левую, а потом правую, я спросил хирурга, можно ли их оставить, что его несколько озадачило, — рассказывает Джон лондонскому дизайнеру ювелирных изделий Тео Феннеллу. - Потом я позвонил вам и сказал: „Вы готовы, если я отдам вам левую и правую коленные чашечки, чтобы вы могли делать с ними всё, что захотите?“»

Феннелл полностью справился с заданием и демонстрирует украшение, которое он создал из фрагмента надколенника, превратив его в ожерелье.

«Мы их запекали. Нам пришлось их запекать, чтобы высушить, — говорит Феннелл. - После этого они становятся похожи на пемзу, очень пористые. Поэтому нам пришлось покрыть их ацетатом, а затем просто отполировать».



Коленная чашечка Элтона Джона

Феннелл заявил, что очень доволен результатом, показывая блестящее ожерелье в камеру, в то время как Джон открыто заявляет о своей радости от необычайно красивого результата. «Это потрясающе», — говорит он, пока Феннелл крутит готовое украшение. «Вот это — правая коленная чашечка. Это моя правая надколенник».

78-летний Джон говорит, что хирург сказал ему, что у него «худшие колени из всех, что ему когда-либо приходилось оперировать», указывая на большую дыру в кольце, через которое Феннелл продевал ожерелье.

«Похоже на какой-то древний артефакт из Египта или что-то в этом роде», — говорит Джон об ожерелье, которое Феннелл называет «талисманом».

«Мне нравится делать вещи, которые через тысячу лет, как здесь написано, станут коленной чашечкой Элтона Джона, — говорит Феннелл. - Многие ли в это поверят? Не знаю».

Цепочка ожерелья сделана из костей, а на обратной стороне подвески на латыни выгравирована фраза: «Я больше не буду кланяться ни одному человеку». Феннелл считает это ироничным, ведь теперь Джон, конечно же, не может кланяться никому без коленных чашечек.

Феннелл превратил меньшую левую надколенницу в брошь, потому что материала было меньше.

«Я искренне считаю, что это вечные украшения, которые будут существовать веками», — говорит Джон.

В прошлом году на Нью-Йоркском кинофестивале Джон рассказал о своих проблемах со здоровьем, выступая с речью перед премьерой в США своего документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно».

«Честно говоря, от меня почти ничего не осталось, — сказал он тогда. - У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет ни правого бедра, ни левого, ни правого колена. По сути, у меня осталось только левое бедро. Но я всё ещё жив».