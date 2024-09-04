Элтон Джон частично ослеп

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично», — написал певец в своём аккаунте в соцсети.



Elton John

Элтон Джон добавил, что он выздоравливает, но это "очень медленный процесс".

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По его словам, потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.

Музыкант обратился с благодарностью к близким и врачам, которые «так хорошо заботились» о нем в течение последних нескольких недель. По словам певца, он позитивно оценивает тот прогресс, который принесло лечение.