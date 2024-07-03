Элтон Джон распродает свои американские вещи

Как сообщает Daily Mail, британский музыкант недавно продал свою квартиру в Атланте и теперь пытается найти новых хозяев для более чем 900 предметов, которые хранились на 1 250 кв. м. До продажи в конце прошлого года за 7,22 миллиона долларов Джон более 30 лет владел резиденцией в 40-этажном жилом здании Park Place в Бакхеде. После своего прощального тура из 330 концертов музыкант теперь сосредоточен на том, чтобы проводить больше времени с семьей в своей родной Англии.



Elton John

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Элтон уже продал сотни уникальных вещей на аукционе Christie's в феврале, а в конце июня выставил на онлайн-аукцион еще одну партию эффектных вещей. В числе самых интересных лотов – бирюзово-синий костюм Richard James, голубая кожаная куртка с вышивкой и пара лоферов Gucci, майка без рукавов из кольчуги Gianni Versace, платье Versace в горошек и ярко-розовая рубашка Betsey's HOT от Betsey Johnson.

Первоначально ставки начинались с 26,60 долларов США, в честь адреса проданной квартиры на Пичтри-роуд, 2660, и с тех пор цены на некоторые лоты достигли 6 500 долларов, хотя заядлым коллекционерам эта сумма может показаться вполне доступной. Торги продлятся до 7 июля. Все средства будут направлены в Фонду борьбы со СПИДом, основанный Элтоном в 1992 году.