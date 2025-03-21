Элтон Джону получит премию Гленна Гульда

Это второй раз в истории, когда награду за выдающийся вклад в развитие музыки имени канадского пианиста получает представитель рок-мира. Первым был Леонард Коэн в 2011 году.

«Десятилетиями я восхищался виртуозностью игры Гленна Гульда, а теперь я испытываю благоговейный трепет. Для меня большая честь получить эту награду», — отметил Элтон Джон в своём заявлении.



Elton John

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Премия Гленна Гульда вручается раз в два года и включает денежную премию в 100 тысяч долларов.

Награду британскому музыканту вручат на торжественной церемонии в Торонто этой осенью. Жюри премии Гленна Гульда в этом году возглавляла бывший премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл.