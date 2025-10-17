Сэм Фендер победил на Mercury Prize и выпустил дуэт с Элтоном Джоном

Эта песня войдет в делюкс-издание «People Watching», релиз которого состоится 5 декабря.

Ранее эта пара уже выступала вместе и высоко отзывалась друг о друге, а заявление Фендера последовало после того, как вчера в Instagram он намекнул на совместную работу со своим «хорошим другом, играющим на пианино». Фендер включил эту песню в свои недавние сет-листы, впервые исполнив ее вживую во время своего шоу в Бостоне 17 сентября и исполнив ее еще восемь раз, последний раз в Торонто 3 октября.



Sam Fender и Elton John

Днем ранее Сэм Фендер удостоился за этот свой альбом «People Watching» премии Mercury Prize, ежегодной музыкальной премии, присуждаемой за лучший альбомы исполнителей из Великобритании и Ирландии.

«Это вдумчивые песни, вызывающие широкий отклик, одновременно кинематографичные и интимные, что делает «People Watching» достойным победителем премии Mercury Prize 2025 в номинации «альбом года»», - говорится в заявлении жюри.

«Мы не думали, что выиграем что-то, поэтому я до сих пор в шоке, - поделился сам Сэм после награждения. - Это огромная честь, и удивительно, что это произошло здесь, впервые за пределами Лондона. Я думаю, что это действительно важное событие, которое происходит сейчас в музыкальной индустрии, — я думаю, это здорово».

Церемония награждения состоялась 16 октября на Utilita Arena в Ньюкасле, родном городе Фендера. Многие из 12 номинированных исполнителей, включая Pulp, FKA Twigs и Wolf Alice, выступили на церемонии вживую.