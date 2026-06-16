Юбилей Свердловского рок‑клуба в Москве — 40 лет легенде

Зрителей ждёт незабываемая встреча с легендами рок-музыки, чьи песни давно стали саундтреком эпохи: «Чайф», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»). Организаторы обещают неожиданные сюрпризы и выступления друзей времен Свердловского рок-клуба — «Урфин Джюс» и «Настя», которые подготовили свои праздничные музыкальные программы.



Афиша

«Чайф» — группа, которая умеет превращать концерт в большой дружеский квартирник на тысячи человек. Песни группы — это и тёплая ностальгия, и живая радость, и тот самый узнаваемый уральский драйв.

Вадим Самойлов («Агата Кристи») — музыкант, его композиции прочно вошли в золотой фонд русской рок‑музыки. Голос, помогающий найти опору в стремительно меняющемся мире. Песни узнаваемы с первых нот, а энергия, которой Вадим Самойлов заряжает зал, не ослабевает с годами. Сегодня артист по-прежнему на передовой рок‑сцены, доказывая, что настоящая музыка не стареет, а лишь набирает силу с годами.

Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации») — в песнях музыканта живёт особая романтика уральских городов, он умеет говорить о важном просто и без пафоса. Сергей Бобунец из тех, кто бережно хранит традиции Свердловского рок‑клуба и одновременно смело идёт вперёд.

Легендарные музыканты, которые вдохновили миллионы людей, соберутся на одной сцене, чтобы подарить незабываемые эмоции и яркие воспоминания в рамках грандиозного шоу.

Готовы окунуться в атмосферу культовых хитов и открыть заново силу уральской рок‑традиции? Ждём вас на празднике музыки, который определённо войдёт в летопись отечественной рок‑культуры!

21 ноября 2026 года, начало в 19:00.