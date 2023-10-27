«ЧайФ» выпустил альбом с оркестром

В альбом «ЧайФ. Симфонические версии» вошло восемь уже известных песен группы, а также одна новая под названием «Дедушкина песня». Концертная премьера этой песни состоялась в конце июля на выступлении в Ленинградской области на фестивале «Дым над водой», где группе аккомпанировал оркестр.

Это будет второй альбом группы с симфоническим оркестром. В 2017 году «ЧайФ» и оркестр «Глобалис» выпустили симфоническую пластинку «Теория струн». Новый альбом записан с Ленинградским симфоническим оркестром (дирижёр – Михаил Голиков). Релиз альбома состоялся на лейбле «Оранж».



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