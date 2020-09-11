«Чайф» снял клип про свои поездки по России

«Эта песня зародилась лет десять, а может и больше, назад. И вот в этом странном 2020 году, на карантине, мы достали её вместе с другими неизданными, чтобы записать их для альбома "Оранжевое настроение"-III. Она оказалась сейчас абсолютно вовремя, абсолютно уместна. Именно сейчас, когда, как оказалось, мы все очень скучаем друг по другу, мы скучаем по всем вам, по нашим концертам, по вашим городам. Мы благодарны всем тем, кто не сдаёт билеты и продолжает ждать концертов и тусовок. Мы не теряем надежду, что скоро увидимся. Не теряйте её и вы! Группа молодых художников и фотографов под руководством Глеба Северина сваяла шедевр на века: этот клип будет хорошо смотреться и через десять, и через двадцать лет, и дети, и взрослые будут смотреть его с удовольствием».
В клипе оранжевый анимированный автобус ездит по карте с разными городами России, его сопровождают фото, видео и цитаты из соцсетей.
«А ещё тут не только люди реальные упоминаются, но и комменты ваши, отсюда, из нашего Инстаграм)) нашли свои?))», - иронизируют музыканты в Инстаграме.
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