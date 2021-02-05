«Чайф» выпустил новый альбом «Оранжевое настроение-III»

«Находясь со всей страной на карантине, группа «ЧайФ» решила довести до логического завершения придуманный в 1993 году музыкальный проект «Оранжевое настроение». Как многие из вас знают, в рамках этого проекта было записано четыре альбома под порядковыми номерами 1, 2, 4, 5. И вот мы начали работу над недостающим, третьим «Оранжевым настроением», - говорил Владимир Шахрин.

В новый альбом «Оранжевое настроение-III» вошли 10 треков, в том числе «Слишком много джаза, мама» и «Не теряй надежду». Ранее альбом планировался к выходу в декабре 2020 года. Из-за прекращения гастрольной деятельности у музыкантов появилось время для студийной работы. Группа «Чайф» решила записать акустический альбом из цикла «Оранжевое настроение». Точнее, довести проект до логического завершения.



Чайф

11 августа 2020 года на портале краудфандинга «Планета» группа «Чайф» открыла краудфандинг-акцию. Заявленной суммой сбора музыканты указали символический 1 рубль. В конечном итоге было собрано 2 182 940 рублей, а сам проект поддержали 671 раз. Проект завершили 14 октября.

Подавляющее большинство песен – это старые произведения, написанные еще в 90-е годы. Однако четыре композиции музыканты сочинили в 2020 году, во время карантина.