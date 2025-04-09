Барабанщика «Чайфа» попал в больницу

Произошло это 3 апреля в Омске. Северин пропустил концерт в Омске из-за высокой температуры и осложнений. 4 апреля его перевели в медицинское учреждение Екатеринбурга, где он остаётся под наблюдением врачей.
Вот что о текущей ситуации со здоровьем барабанщика сообщил лидер коллектива Владимир Шахрин:
«Я немного проясню ситуацию с Валерием Александровичем, чтобы избежать слухов и домыслов, – рассказал Владимир Шахрин. – Многие заметили, что на концерте в Омске за барабанами сидел не он.
Дело в том, что ночью перед выступлением Валере стало нехорошо, и его увезли в больницу с высокой температурой и осложнениями. Стало понятно, что он не сможет участвовать в концерте. Тогда в четвёртом часу утра мы разбудили Глеба Северина – сына Валеры. В 4:30 он уже ехал в машине в Екатеринбург.
В 19:15 Глеб вышел на сцену вместе с нами и, как нам кажется, очень хорошо отыграл концерт. На следующий день мы доставили Валерия Александровича на поезде до Екатеринбурга, и прямо с вокзала он отправился в больницу, где находится до сих пор. Я не в праве разглашать диагнозы, но скажу, что на данный момент основная угроза уже позади. Валерий находится в больнице под присмотром наших екатеринбургских врачей и пробудет там около двух-трёх недель. Ситуация непростая, но всё находится под контролем.
Пока во время концертов за барабанами вместо него будет сидеть Глеб. Вы увидите, как будто молодой Валера выступает на сцене!»
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