Барабанщика «Чайфа» попал в больницу

Произошло это 3 апреля в Омске. Северин пропустил концерт в Омске из-за высокой температуры и осложнений. 4 апреля его перевели в медицинское учреждение Екатеринбурга, где он остаётся под наблюдением врачей.



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Вот что о текущей ситуации со здоровьем барабанщика сообщил лидер коллектива Владимир Шахрин: