«Чайф» открыл предзаказ на «Оранжевое настроение III»

В альбом вошли девять треков, в том числе ранее выпущенные в виде синглов и клипов «Чей чай горячей», «Все девушка Бонда», «Что мы делали в прошедшем году» и «Хэллоуин». Оформил пластинку художник, дизайнер, писатель и педагог Александр Коротич.



