«Чайф» открыл предзаказ на «Оранжевое настроение III»

«Группа решила довести до логического конца придуманный в 1993 году проект "Оранжевое настроение", - говорит Владимир Шахрин. - Как многие из вас знают, в проекте было записано четыре альбома: I, II, IV и V. И вот мы начали работу над недостающим "Оранжевым настроением-III". В альбом войдут 10 песен, никогда ранее не издававшихся. Шесть из них были написаны в разные годы, а четыре были написаны в этом году. Можно сказать, на карантине. Свежачок!»
Шахрин пояснил, что еще предстоит сделать аранжировки, отрепетировать и записать песни в студии, сделать сведение, мастеринг и выпустить альбом.
«Мы предлагаем вам поучаствовать в создании альбома "Оранжевое настроение-III". Мы нашли интересные вознаграждения для тех, кто поддержит нас в работе над альбомом, от раннего прослушивания до вашего имени на буклете альбома. Футболки, банданы, коллекционные сеты... Открываем предзаказ уже сегодня! И обязательно выпустим этот альбом уже в этом году. Присоединяйтесь к оранжевому настроению!»
Краудфандинговая кампания запущена группой на сервисе Planeta.ru.
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